Украина Сегодня завершился ремонт полос аэропорта "Киев" - Жуляны снова открыты

2019-09-12 10:42 66

Сегодня, 12 сентября возобновил работу аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны).

"В аэропорту тишина... Аэродром на релаксе, тешится в лучах ласкового сентябрьского солнца. Уже в 9.00, 12 сентября, в то время когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу будут садиться самолеты. В итоге все что запланировали реализовали, все работы выполнены, последние доработки... Добро пожаловать!", -  передает сообщество аэропорта в Facebook.

Напоминаем, со 2 по 12 сентября были закрыты на ремонт взлетно-посадочные полосы в аэропорту "Жуляны", а рейсы десяти авиакомпаний из аэропорта "Киев"  обслуживались в Международном аэропорту "Борисполь".

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