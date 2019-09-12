Украина Сегодня завершился ремонт полос аэропорта "Киев" - Жуляны снова открыты

2019-09-12 10:42 66

Сегодня, 12 сентября возобновил работу аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны).

"В аэропорту тишина... Аэродром на релаксе, тешится в лучах ласкового сентябрьского солнца. Уже в 9.00, 12 сентября, в то время когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу будут садиться самолеты. В итоге все что запланировали реализовали, все работы выполнены, последние доработки... Добро пожаловать!", - передает сообщество аэропорта в Facebook.

Напоминаем, со 2 по 12 сентября были закрыты на ремонт взлетно-посадочные полосы в аэропорту "Жуляны", а рейсы десяти авиакомпаний из аэропорта "Киев" обслуживались в Международном аэропорту "Борисполь".