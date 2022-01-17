Политика видео Петр Порошенко вернулся в Украину рейсом Варшава-Киев - что происходило аэропорту Жуляны

2022-01-17 09:21

Бывший президент и народный депутат Петр Порошенко прибыл в Украину рейсом Варшава-Киев. В аэропорту Жуляны собралось около тысячи человек. Есть вероятность, что политик будет вскоре задержан.

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Перед въездом в терминал выстроилась колонна автомобилей со сторонниками Порошенко.

Напомним, 20 декабря прошлого года Государственное бюро расследований подписало Порошенко подозрение в государственной измене и содействии терроризму в производстве о поставках угля из неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

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