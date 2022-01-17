Политика Задержание Петра Порошенко в Жулянах не состоялось - паспорт вернули и пропустили

2022-01-17 09:46

Задержание Петра Порошенко не состоялось. Он уже на выходе из аэропорта Жуляны и выступает на митинге, где собралось порядка тысячи человек.

По словам экс-президента и нардепа, пограничники под разными предлогами пытались не пропустить его на территорию Украины.

Поначалу у него забрали паспорт, вместо него выдав какую-то бумагу. Однако вскоре документ вернули и пропустили.

На выходе из терминала "А" идет давка - сторонники Порошенко закупорили двери. Все это происходит под крики Турчинова: "Украине нужен Порох!".