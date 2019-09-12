Украина Украинским пенсионерам дважды повысят соцвыплаты: кому повезет больше

2019-09-12 16:30 630

 

Украинских пенсионеров в ближайшие полгода ожидают два повышения пенсий – с 1 декабря и с 1 марта.

Кто и на сколько больше денег будет получать, рассказал бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Как сообщил Розенко, с 1 декабря состоится плановое повышение пенсий согласно показателям, зафиксированным в государственном бюджете Украины на 2019 год. Данное повышение связано с изменением величины прожиточного минимума для нетрудоспособных.

"По стандартам минимальная пенсия равняется прожиточному минимуму. По состоянию на сегодня, это цифра 1564 грн. С 1 декабря будет 1638 грн. На 74 грн вырастет пенсия у большинства пенсионеров, у которых пенсия зависит от прожиточного минимума. Это небольшое количество пенсионеров – около 1-1,5 млн лиц", – объяснил бывший вице-премьер.

Также, по его словам, будет повышен максимальный порог пенсионной выплаты на 740 грн.

"Высокооплачиваемые пенсионеры получат больше на 740 грн. Промежуточных повышений 200-300 грн не будет. Это зафиксировано в бюджете", – уточнил экс-министр.

"Следующее повышение пенсий будет тоже плановое, согласно пенсионной реформе, которая раньше была проголосована, с 1 марта. Там будет очередное осовременивание пенсий, оно коснется практически всех категорий пенсионеров", – добавил Розенко.

Как сообщалось ранее, в Украине пенсии в марте 2020 года пересчитают с учетом роста зарплат и инфляции. Размер прибавки будет индивидуальным и будет зависеть от личного коэффициента стажа и зарплаты.

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