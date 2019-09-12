Политика Президент Европарламента лично привезет премию Сенцову

2019-09-12 19:00 114

 

Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил о готовности лично привезти в Украину премию Европейского парламента им Андрея Сахарова, которая в прошлом году была присуждена украинскому режиссеру Олегу Сенцов, в случае, если тот не сможет этого сделать по причине состояния здоровья. Об этом он сказал в четверг в Брюсселе на пресс-конференции, "Интерфакс-Украина".

Сассоли заявил, что в настоящее время у Сенцова "есть проблемы со здоровьем". "Он был награжден премией Сахарова в прошлом году и был приглашен приехать в Брюссель или Страсбург ее получить. Мы будем очень рады его видеть, если он будет способен приехать. Сегодня на Конференции президентов я сказал, что я готов лично привезти премию в Украину", - заявил президент Европейского парламента.

Напомним, что Сенцов заявил, что в Крым вернется только "на танках". Также напомним, Аркадий Бабченко дал совет освобожденному в России в рамках обмена с Украиной крымчанину Олегу Сенцову, как свести на нет интерес журналистов к его персоне.

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