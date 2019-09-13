Политика США даст Киеву 391,5 млн долларов на закупку вооружения и военной техники

2019-09-13 17:32 195

Как сообщает посольство Украины в США, в рамках военной помощи Вашингтон выделит Киеву 391,5 млн долларов помощи сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепартамента.

Эти деньги предназначены для закупки вооружения и военной техники, а также оказания услуг, способствующих улучшению возможностей украинской армии.

"Такая помощь по безопасности предусматривает 250 млн долларов из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива помощи по безопасности Украине", 115 млн долларов в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также 26,5 млн долларов по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем - 391,5 млн долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в посольстве США сообщили о возобновлении военной помощи для Украины.