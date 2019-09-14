Политика На призыв Зеленского сохранять санкции против РФ, Кремль напомнил про оружие

2019-09-14 13:30 363

 

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского, что санкции в отношении РФ необходимо сохранять до возобновления мира на украинской территории, в Кремле восприняли в штыки.

"Негативно (слова Зеленского восприняты в Кремле — ред.)", — заявил Песков на просьбу прокомментировать, как в Кремле оценивают заявление Зеленского.

Песков заявил, что санкции — это обоюдоострое оружие. По его словам, они никому не приносят пользу.

"Не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего — ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции", — цитирует RT представителя Кремля.

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