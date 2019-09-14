Политика Пристайко назвал главные темы переговоров в «нормандском формате»

2019-09-14 14:30 306

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что во время встречи лидеров стран в «нормандском формате», президент Владимир Зеленский, в первую очередь, будет поднимать вопрос безопасности на востоке Украины.

Переговоры в «нормандском формате» должны были состояться уже на следующей недели, 16 сентября, но российская сторона не может приехать в этот день. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер».

Согласно словам Пристайко, встреча лидеров стран «нормандского формата» пройдет в Париже, однако вопрос с точной датой – пока решается.

«Такая встреча планировалась в ближайшее время. Три стороны в принципе были готовы к этой встрече. Та информация, которая была в СМИ – она действительно подтверждается. Французский президент предложил это сделать в Париже. Мы планировали сделать это совсем быстро, хотели собраться и были готовы – 16-го числа. К нашему большому сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время. Я думаю, место оставим то же – в Париже, но ищем новое время», - рассказал глава МИД.

Вместе с этим, министр подчеркнул, что во время переговоров, президент Украины Владимир Зеленский в первую очередь затронет вопрос безопасности на востоке Украины.

«Какие вопросы будут обсуждены – в первую очередь, связанные с безопасностью: создать условия для последующего мира. Как потом после этих трех участков – Станица Луганская, Золотое и Петровское, как пройти по всем 400 километрах, попытаться создать условия для дальнейшей успешной работы. Это, возможно, мы будем открывать новые пункты пересечения», - отметил Вадим Пристайко.