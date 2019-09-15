Политика Миротворцы ООН не нужны: Пристайко удивил резким заявлением по Донбассу

2019-09-15 11:30 405

Украине не следует соглашаться на введение миротворцев ООН на Донбасс, пока не будут использованы другие пути выполнения Минских договоренностей.

Такую позицию высказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу, 14 сентября, на форуме YES в Киеве. Он считает, что миротворческие миссии недостаточно эффективны.

"Есть очень мало примеров, когда миротворческие миссии прекращали какие-то конфликты. Мы знаем миссии в Африке, которые уже 50 лет существуют, а люди гибнут, несмотря на присутствие голубых касок", - отметил дипломат.

При этом Пристайко не исключил введение миротворцев в случае, если Киев зайдет в тупик в переговорном процессе с РФ.

"Если все остальное провалится, мы будем вынуждены просить международное сообщество об миротворческой операции в том или ином формате", - отметил он.

Пристайко напомнил, что сам вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс не был включен ни в "Минск", ни в переговоры в "нормандском формате".