Политика Премьер: Россия - агрессор, но и самый большой сосед

2019-09-15 14:30 210

 

Премьер Алексей Гончарук считает, что лучшим ответом агрессору со стороны Украины будет ее собственный успех.

Источник: выступление Гончарука на конференции YES в субботу.

Прямая речь: Мы намерены быть очень прагматичными. Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору – это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешны.

Мы как правительство точно будем концентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать Украину успешной страной. И это наш асимметричный ответ любой агрессии сейчас.

Детали: Гончарук отметил, что много говорит с президентом о ситуации на Востоке Украины, однако не будет делать никаких заявлений, чтобы не повредить происходящим процессам.

Прямая речь: Для меня лично Россия как государство – это агрессор, здесь нет никаких вопросов. Наши взгляды со времен Майдана на самом деле в этом плане никак не изменились. Но это никак не отменяет того, что Россия – это наш самый большой сосед, и просто надо понять, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем.

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