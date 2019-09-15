Политика Транзит газа в ЕС в 2020 году: стали известны коварные планы Газпрома

2019-09-17 15:46 357

Транзит газа в Европу через территорию Украины в 2020 году возможен без нового контракта, если Киев выполнит обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство к началу года.

"Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые другие участники рынка смогут выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок", - заявил источник ТАСС в европейском энергетическом секторе.

Он пояснил, что в связи с этим даже отсутствие контракта не приведет к тому, что транзит газа в ЕС через Украину будет прекращен.

Вероятно, таким образом российский монополист, с который Нафтогаз судится в европейских судах, фактически хочет брать часть украинской ГТС в аренду. С экономической точки зрения это может быть оправдано, однако, с учетом аннексии Крыма и подогреваемой РФ войны на Донбассе, официальный Киев на такой шаг не пойдет. Даже теряя деньги на транзите.

Ранее в Нафтогазе предположили, что будет подписан более чем один контракт на транзит с европейскими компаниями, которые будут покупать российский газ на российско-украинской границе.