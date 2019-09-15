Политика Транзит газа в ЕС в 2020 году: стали известны коварные планы Газпрома

2019-09-17 15:46 357

Транзит газа в Европу через территорию Украины в 2020 году возможен без нового контракта, если Киев выполнит обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство к началу года. 

"Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые другие участники рынка смогут выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок", - заявил источник ТАСС в европейском энергетическом секторе.

Он пояснил, что в связи с этим даже отсутствие контракта не приведет к тому, что транзит газа в ЕС через Украину будет прекращен.

Вероятно, таким образом российский монополист, с который Нафтогаз судится в европейских судах, фактически хочет брать часть  украинской ГТС в аренду. С экономической точки зрения это может быть оправдано, однако, с учетом аннексии Крыма и подогреваемой РФ войны на Донбассе, официальный Киев на такой шаг не пойдет. Даже теряя деньги на транзите.

Ранее в Нафтогазе предположили, что будет подписан более чем один контракт на транзит с европейскими компаниями, которые будут покупать российский газ на российско-украинской границе.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Нафтогаз и Газпром подготовили новые иски на десятки миллиардов долларов

2019-09-13 20:30 1437

Европейский суд принял выгодное для Украины решение по "Газпрому"

2019-09-11 20:30 1161

Зеленский заявил, что не хочет ждать пять лет - когда начнутся реформы

2019-09-02 13:44 1014

Украина закачала в хранилища рекордные объемы газа с 2012 года

2019-09-02 08:11 840

Еще новости в разделе "Политика"

Кабмин в следующем году проведет перепись населения

2019-09-17 19:00 54

Супрун рассказала про паранойю у нового руководства Минздрава

2019-09-17 18:00 147

Стало известно, когда Зеленский встретится с Путиным и на какой "компромисс" они пошли

2019-09-17 17:30 1047

Выборы на Донбассе сейчас невозможны - глава ОБСЕ

2019-09-17 16:30 189
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Кабмин в следующем году проведет перепись населения 2019-09-17 19:00 54
Супрун рассказала про паранойю у нового руководства Минздрава 2019-09-17 18:00 147
Стало известно, когда Зеленский встретится с Путиным и на какой "компромисс" они пошли 2019-09-17 17:30 1047
Выборы на Донбассе сейчас невозможны - глава ОБСЕ 2019-09-17 16:30 189

Лента

19:00 Кабмин в следующем году проведет перепись населения
18:30 В России сделали важное заявление по переименованию Крыма
18:00 Супрун рассказала про паранойю у нового руководства Минздрава
17:30 Стало известно, когда Зеленский встретится с Путиным и на какой "компромисс" они пошли
17:00 Зима-2020 будет самой холодной за последние 30 лет: к чему готовиться украинцам
16:30 Выборы на Донбассе сейчас невозможны - глава ОБСЕ
15:46 Транзит газа в ЕС в 2020 году: стали известны коварные планы Газпрома
15:14 Платежи онлайн: В НБУ не станут заставлять банки переходить на режим 24/7
14:45 Новый премьер планирует резко сократить расходы на госчиновников
14:13 В Кабмине передумали жить не в долг - названа сумма заимствований на 2020 год