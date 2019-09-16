Украина Мощный циклон зацепит Украину: готовьтесь к заморозкам

2019-09-16 21:00 456

Погода в ближайшее время удивит украинцев — тепло не отступает, но уже завтра ситуация начнет постепенно меняться

Подробный прогноз на вторник, 17 сентября представила украинский синоптик Наталья Диденко.

Мощный циклон идет в Европу, так на севере завтра будет немало атмосферных фронтов, которые принесут дожди и сильный ветер и даже снег. Тот уже может появиться, например, в Норвегии:

«Домахается одним фронтом этот циклон и к нам (Украина — ред.)». С северо-запада, запада В Украине будет дуть умеренный, временами до сильного ветра.

17 сентября в Украине также следует ожидать дождей:

«В западных областях, центральных, местами на юге — кроме Крыма и юга Одесской области, а также на Востоке». Во вторник на севере господствовать сухой воздух:

«Разве что вдоль северной границы что-то немного покапае», — добавляет синоптик. Известно также и о существенное снижение температуры воздуха:

«Мы будем в тылу холодного фронта — днем ​​ожидается +13 — +18 градусов, теплее, традиционно, на юге и юго-востоке, +19 — +25 градусов», — отмечает синоптик. А ближайшей ночью — вообще — осень:

«Предполагается +6 — +12 градусов, на юге до +15 градусов».

17 сентября украинская столица также погрузится уже в «осенние настроения»:

«В Киеве будет без осадков, но похолодает — днем ​​не выше +18 градусов. Ожидается порывистый западный ветер ».