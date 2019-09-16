Украина В Нацполиции изменили правила дорожного движения: чего ждать водителям

2019-09-16 22:00 747

Нацполиция обновила правила дорожного движения, чтобы избежать несчастных случаев. Рассказываем, как изменятся правила для автомобилистов.



Национальная полиция Украины изменила правила дорожного движения. Основная причина – для того, чтобы избежать несчастных случаев. Об этом сообщают в Главном Управлении Нацполиции.

Начиная с 1 октября текущего года и заканчивая 1 мая 2020 года, украинским автомобилистам необходимо соблюдать новое правило. Согласно нему, водители обязаны включать ближние фары или же дневные ходовые огни, когда передвигаются на неосвещенных загородных дорогах вне зависимости от времени суток. Об этом официально заявила ГУ национальной полиции Украины.

Согласно пункту 9.8 ПДД, в вышеуказанный период новое правило обязательно к исполнению и направлено на повышение безопасности дорожного движения как в светлое, так и в темное время суток на неосвещаемых участках дороги. Данное положение связанно с тем, что световой день значительно короче, а погодные условия становятся хуже. Поэтому необходимо было обеспечить хорошую видимость как для водителей, так и для пешеходов.

Кроме того, за нарушение данного правила предусмотрен штраф, который составляет 425 гривен.