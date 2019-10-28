Украина Глава Минкульта пояснил, что будет с хором им. Веревки после скандала с Гонтаревой

2019-10-28 10:41 162

Министерство культуры не намерено применять к хору Веревки административные наказания после песни о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

"С моей стороны - нет, - сказал глава Минкульта Владимир Бородянский, передает Радио Свобода, - Я считаю, что есть вещи, которые находятся в культурной плоскости. И не всегда в культурной плоскости должно быть наказание. Наказание в том смысле, как кто-то считает, что надо кого-то чего-то лишить и так далее. Это же была ценностная вещь, то есть можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо".

По словам министра, нужно выработать политику, которая касается не только хора Веревки, а вообще управления государственными средствами, государственными расходами в сфере культуры. Он отметил, что качество и количество культурного контента должны увеличиваться.

"Приведет ли это к изменению форм финансирования? Да. Я думаю, что мы постепенно будем переходить на форматы проектного финансирования, как это сейчас делает Украинский культурный фонд. Означает ли это, что это произойдет сразу? Нет. Потому что мы хотим сохранить то достояние, то наследие, которые у нас есть, но мы хотим их улучшать, и чтобы это улучшение было зашито внутрь той системы, которую мы будем строить", - говорит минстр.