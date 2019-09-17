Украина Полиция Киевской области разыскивает поджигателя дома Гонтаревой

2019-09-17 10:41 123

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 194 ч. 2 УК, это умышленное повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Об этом сообщил спикер Нацполиции Киевской обл. Николай Жукович в комментарии СМИ.

Правоохранители ищут мужчину, который ночью перелез через забор дома Гонтаревой и применил бутылку с зажигательной смесью, так называемый "коктейль Молотова".

ФОТО - ПОД КИЕВОМ СОЖГЛИ ОСОБНЯК ЭКС-ГЛАВЫ НБУ ГОНТАРЕВОЙ

"Мы пытаемся найти и отследить ту личность, которая в 3 часа ночи перелезала через забор этого дачного дома. Хочу напомнить, что до сентября месяца там было 6 охранников, а сейчас там 1 находился. И этот один охранник, по крайней мере, сказал, что услышал шорох, услышал непонятный шум во дворе, вышел и увидел мужчину, что мы тоже отслеживаем по видеокамерам. Сейчас на месте работает криминальная полиция, лаборатория, мы стараемся выяснить все пути, которыми пришел этот человек и какими отходил, и кому это было выгодно. Мы расследуем", - отметил Жукович.