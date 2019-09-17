Политика У Зеленского заявили о компромиссе по "ПриватБанку" с олигархом Коломойским

2019-09-18 08:40 324

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что компромисс по вопросу "ПриватБанка" с близким к президенту бизнесменом Игорем Коломойским очень даже возможен. 

"Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса", - сказал Гончарук изданию Financial Times.

Международный валютный фонд, в свою очередь, расценивает отступление от национализации "ПриватБанка" как негативный сигнал, ставящий под угрозу кредитную программу на 3,9 млрд долларов.

По словам премьера, все решения, какие бы они не были, будут согласованы с МВФ.

Как сообщалось ранее, олигарх Игорь Коломойский после выборов президента и Верховной Рады нарастил свое влияние, претендует на возвращение "ПриватБанка" и добивается компенсации за его национализацию.

Новый Генерпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что будут привлечены международные специалисты, в том числе из США, для расследования об отмывании денег, выведенных из "ПриватБанка".

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