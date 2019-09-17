Политика Выборы на Донбассе сейчас невозможны - глава ОБСЕ

2019-09-17 16:30 192

На территории "ЛДНР" на данный момент нет возможности провести свободные выборы, считает Мирослав Лайчак.

Сейчас нет условий для проведения местных выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом заявил глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак, сообщает во вторник, 17 сентября, BBC.

По его словам, поскольку Донбасс - это Украина, правомерно, что выборы можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть скажет, что есть для этого предпосылки. А на сегодня как отметил Лайчак, такой ситуации нет.

"На сегодня я не вижу предпосылок для проведения свободных выборов с украинским законодательством на территориях, неподконтрольных власти", - подчеркнул министр иностранных дел Словакии.

При этом глава ОБСЕ поддерживает формулу Штайнмайера, так как, по его мнению, "это то, чего нам не хватало: интерпретация, как нам выполнить минские договоренности", и это "наиболее уместная платформа для выполнения минских договоренностей".