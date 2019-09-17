Политика Кабмин в следующем году проведет перепись населения

2019-09-17 19:00 279

 

Кабинет министров Украины намерен в следующем году провести перепись населения, на что выделит из государственного бюджета 3,44 миллиарда гривен. Об этом говорится в обнародованном на сайте правительства сообщении.

Верховная Рада рассмотрит соответствующий законопроект с 17 по 20 сентября.

Стоит отметить, что последний раз перепись проводили в 2001 году, тогда численность населения составляла 48,5 миллиона человек. По данным Государственной службы статистики, в текущем году численность населения составила 42,2 миллиона человек.

По словам заведующей отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирины Курило, население Украины к 2050 году может снизиться до 38,7 миллиона человек.

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