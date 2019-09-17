Политика В ООН рассказали, как объединить Украину

2019-09-17 21:00 291

Глава мониторинговой миссии ООН считает, что выплата пенсий жителям временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса поможет объединить страну.

Выплата пенсии всем, кто имеет на нее право, и улучшение условий передвижения поможет новой украинской власти объединить общество. Об этом на брифинге заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает LIGA.net во вторник, 17 сентября.

"Мы с оптимизмом услышали, что новое руководство Украины стремиться удовлетворить потребности украинцев и укрепить связи с гражданами, которые живут по ту сторону линии соприкосновения и в Крыму", - отметила Богнер.

Она считает, что эти стремления должны воплотиться в конкретные действия.

"Мы готовы обеспечить, чтобы это осуществлялось в соответствии с международными стандартами", - подчеркнула она.

По ее словам, руководство Украины декларирует идеи единства.

"Улучшение условий для передвижения и обеспечения выплат пенсий всем, кто имеет на них право, были бы конкретными действиями, которые отображают этот тезис. Люди заслуживают справедливости во всех случаях, когда их права были нарушены", - сказала Богнер.

Ранее в ООН собщили, что за три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей.