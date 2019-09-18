Политика В США признались, почему на самом деле не спешат принимать Украину в НАТО

2019-09-19 10:42 81

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор считает агрессию РФ и ее военное присутствие главным препятствием для вступления Украины и Грузии в НАТО.

"Естественно, НАТО не хочет таких новых членов, которые повысят шанс противостояния с Россией. Однако в Вашингтонском договоре говорится, что любая европейская страна может подать заявку на членство, даже страны, стоящие перед вызовами. Было бы неплохо, если бы русские покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления", - заявил Уильям Тейлор Первому каналу Грузии.

Он также напомнил о послании саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором говорится, что Украина и Грузия обязательно станут членами Альянса в будущем, в определенное время. Тейлор отметил, что НАТО хорошо известно о желании этих стран стать членами альянса, и военные учения являются частью реализации данной цели.