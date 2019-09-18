Украина В Кабмине решили в течение шести месяцев упразднить трудовые книжки

2019-09-19 09:11 255

Правительство Гончарука планирует запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в госорганы в бумажной форме. 

"Эта мера может показаться слишком строгой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАЗК в электронном виде все и так подают, ЭЦП у всех есть", -  сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в своем telegram.

По мнению министра Кабмина, нужно перевести в цифру весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок и увольнений, а также архив. По его оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно.

Также Дубилет проанонсировал создание реестра госслужащих.

"Создаем единый реестр госслужащих. Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разных форматах. Это позволит централизовать и коммуникации, и многие другие HR-аспекты", - сообщил министр Кабмина.

"Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение шести-девяти месяцев", - подытожил Дубилет.

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