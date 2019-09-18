Украина Глава ГПУ Рябошапка заявил, что за два года обновит и сократит состав прокуроров

2019-09-19 11:15 306

Генпрокурор Украины прогнозирует, что ключевой аспект реформы органов прокуратуры - переаттестация прокуроров – займет до двух лет, а итогом обновления также станет сокращение количества прокуроров.

"В целом процесс будет очень длительным. Поскольку страна все-таки немаленькая. И 11 тысяч прокуроров, которые есть сегодня. После этого должен быть добор новых кадров, мы открываем возможность людям, которые не имели стажа прокурора, работать в органах прокуратуры. Думаю, максимум эта реформа затянется года на два", - сказал Руслан Рябошапка.

По словам генпрокурора, в рамках реформы сократится также и количество прокуроров. "Пока цифра остается такой, как есть. Но, по нашим предварительным оценкам, мы не видим необходимости в таком большом количестве прокуроров", - сказал он.

Планируется также разработать систему оценки качества работы прокуроров, нагрузки на прокуроров, проанализировать, как они выполняют свои полномочия.

"Потом дадим мотивированные оценки, сколько всего прокуроров надо стране", - добавил он, уточнив, что ключевой аспект реформы – переаттестация прокуроров, возможность для обновления и очищения кадрового состава.