Коронавирус Кузьмин: Прокуратура нарушила сроки ходатайства о продлении меры пресечения Медведчуку и на 10, и на 5 дней, а значит, продление домашнего ареста будет грубым нарушением закона

2021-07-07 21:15

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин прокомментировал нарушение закона первым заместителем генерального прокурора Романом Говдой, который не подал вовремя ходатайство о продлении сроков следствия по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

- Как вы оцениваете это дело в контексте постоянных переносов? Мы тут с гостями уже целый день обсуждаем, что сначала просят растянуть во времени досудебные расследования, потом отвод судей. Сколько этот процесс, по вашему мнению, может длиться?

- Знаете, это дело очевидно для всех является политически мотивированным, направленным исключительно на расправу с политическим оппонентом. Ничего другого с этим делом нет. Власть пытается расправиться с Виктором Медведчуком, не дать ему возможности участвовать в активной политической жизни. Власть хочет выдавить его из Украины. Власть сделала все, чтобы Виктор Медведчук вынужден был выехать из Украины, спасаясь от незаконного уголовного преследования. И все, что происходит сегодня по этому уголовному делу, является продолжением преступной политики по расправам с политическими оппонентами. Что касается процессуальной стороны этого дела, то здесь совершенно правильно мы заметили, что прокуратура пропустила сроки обращения в суд для продления меры пресечения в виде домашнего ареста. Раньше кодекс предусматривал пятидневный срок обращения в суд, то есть за пять дней до истечения срока прокурор имел право обратиться в суд о продлении. В связи с коронавирусом закон был изменен, и этот срок был увеличен до десяти дней. Это означает, что прокурор имеет право обратиться в суд с ходатайством о продлении срока домашнего ареста за десять дней, не позже. Эти десять дней нужны для того, чтобы подозреваемый и адвокаты смогли подготовить свои возражения, подготовиться к судебному заседанию и в судебном заседании отстаивать свою позицию. Если прокуратура не обращается в установленный законом срок или пропускает этот срок и обращается в срок менее чем за десять дней, это дает право суду отказать прокуратуре в их ходатайстве о продлении сроков и вернуть материалы прокурору, прекратив производство по делу. Это значит, что момент окончания меры пресечения, то есть девятое июля в случае с Виктором Медведчуком, – это конечный день, когда Виктор Медведчук будет носить браслет, который на него повесили в полиции. Как будут развиваться события дальше? Мы предполагаем, что прокуратура, вступив в сговор с судом, попытается все же меру пресечения Медведчуку продлить, но это, повторюсь, будет явным, грубым нарушением как со стороны прокуратуры, так и со стороны суда, если такое решение будет принято. Мы все же надеемся, что суд примет законное решение и вернет материалы прокурору как ненадлежащим образом направленные с пропущенным сроком обращения.

- А в контексте отвода судьи это, кстати, чья была инициатива и какими могут быть последствия?