Политика СБУ и прокуратура возбудили уголовные дела после проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму

2021-09-20 21:40

Служба безопасности Украины (СБУ) и прокуратура Автономной республике Крым возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ. Фигурантам угрожает до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы СБУ и прокуратуры Крыма.

СБУ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

В спецслужбе отметили, что Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) предоставлены материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников выборов в российских органах власти на территории оккупированного Крыма.

В частности, речь идет о 33-х кандидатах в депутаты Госудумы и 54-х членах территориальных избирательных комиссий. "В течение всего избирательного процесса СБУ собирала материалы в отношении лиц, организующих и участвующих в этих "гонках", - уточнили в пресс-службе.

По аналогичной статье УК Украины уголовное дело возбудила прокуратура Автономной республики Крым и в городе Севастополь.