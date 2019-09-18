Украина Что будет с субсидиями на услуги ЖКХ в 2020 году - В Кабмине рассказали о сокращении

2019-09-18 15:46 285

Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что сокращение финансирования жилищных субсидий в проекте госбюджета на 2020 год, объясняется ростом доходов граждан.

По словам чиновницы, по сравнению с 55,1 млрд гривен, которые были заложены в бюджет 2019 года, 47,6 млрд грн в госбюджете-2020 – меньшая сумма, но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами. За счет индексации пенсий, увеличения уровня минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли, соответственно уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивает гражданам.

Она также отметила, что расходы на субсидии пересмотрены уже в этом году, и на данный момент в госбюджете-2019 на них запланировано около 47 млрд гривен, которых достаточно.

Таким образом, фактически "сокращения" нет и предусмотренной на 2020 год суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи при оплате коммунальных услуг.

"Сокращение расходов не приведет к сокращению получателей!", - написала Соколовская в ФБ.

Минсоцполитики сейчас в режиме онлайн осуществляет мониторинг проблем, возникающих у граждан при получении субсидий, и на основании их обращений готовит изменения в порядок предоставления субсидий.