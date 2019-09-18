Политика Появились имя и данные о мужчине, который угрожает взорвать мост в Киеве

2019-09-18 18:41 84

 

Мужчину, который в Киеве перекрыл мост Метро и угрожает его взорвать, зовут Алексей Белько: свидетели говорят, что он одет в камуфляж и обвязан украинским флагом.

Об этом сообщает "theБабель".

"На середине моста метро стоит белая машина, в ней человек в камуфляже и голубом берете, возможно с карабином. Сообщил, что автомобильный мост и мост Метро заминированы. Стрелял в воздух из оружия", — рассказал собеседник журналистов в правоохранительных органах.

Также сообщается, что удалось установить личность мужчины. Это 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. Источники в правоохранительных органах рассказали, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

Мужчина обвязан украинским флагом, длинные волосы с хвостом, 180 см роста, на вид примерно 35 лет.

"Заявитель хотел выйти из авто, но мужчина начал кричать, что у него есть взрывчатка для того, чтобы взорвать весь мост и чтобы никто не выходил", — добавил собеседник.

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