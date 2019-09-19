Политика Стала известна "формула Зеленского" по Донбассу

2019-09-19 19:00 237

 

Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко на своей странице в Facebook опубликовал тезисы актуальной переговорной позиции Украины по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Формула Зеленского: нет изменениям в Конституцию относительно "особого статуса ОРДЛО" - и это существенный шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в Конституцию прикрылись телами нацгвардейцев", - написал он.

Выборы и другие элементы политической части Минских договоренностей, по его словам, возможны только после выполнения части соглашений, касающейся вопросов безопасности (прекращение огня, отвод войск, обмен удерживаемыми лицами).

"И это дальнейший шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые и законы принимали, и Конституцию пытались менять, не достигнув даже прекращения огня, что фактически противоречит Минским договоренностям и является реализацией на практике "формулы Штанмайера", - добавил нардеп.

Также он подтвердил, что Украина хочет провести выборы в органы местной власти одновременно на всей территории Украины и в ОРДЛО на основе единого закона после достижения условий безопасности.

"Если кому-то это кажется слишком слабой позицией, то хочу напомнить, что не украинские танки стоят под Курском, а российские в Крыму и в Донецке и Луганске. Если кому-то мало подробностей, то напомню, что еще полгода и год назад мы слышали больше о Томосе и о том, что "Путин нападет", а сегодня украинская дипломатия имеет четкую публично артикулированную позицию. А скептикам, которые считают, что все это нереалистично, посоветую не торопиться отвечать за Путина. Пусть откажется он, а не вы", - заявил Яременко.

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