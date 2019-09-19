Политика США обратились к Путину из-за Крыма

2019-09-19 19:30 276

Америка требует от России пустить ОБСЕ в аннексированный Крым

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Джеймс Гилмор предложил России показать миру «грубую оккупацию».

Об этом сообщает пресс-служба представительства Америки при ОБСЕ в Twitter.

Джеймс Гилмор сказал, что РФ обязана пустить в аннексированный Крым мониторинговую миссию ОБСЕ.

Об этом он заявил в Варшаве, во время ежегодного совещания, где рассматривают выполнение обязательств в области человеческого измерения.

«Иронично, как проокупацийнные представители отрицают нарушения и просят нас посетить Крым. Россия, почему бы тебе не открыть дверь мониторинговой миссии ОБСЕ и не позволить всему миру увидеть правду о вашей грубой оккупации?» — обратился к РФ Гилмор.