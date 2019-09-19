Украина Синоптик рассказала, когда после заморозков снова значительно потеплеет

2019-09-19 20:00 177

Синоптик Наталья Диденко сообщила две новости: плохую и хорошую. Плохая заключается в том, что конец рабочей недели встретит нас дождями и холодной погодой. Хорошая новость – это, что что уже в воскресенье в Украине может значительно потеплеть.

В Украине в пятницу, 20 сентября, пройдет дождь, однако уже в воскресенье и понедельник стоит ожидать ощутимое потепление.

Об этом рассказала в четверг, 19 сентября, синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«В большинстве областей Украины 20-го сентября ожидаются периодические дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах + 3 + 8 градусов.

…Ближайшей ночью и в ночь на субботу на Западе, Севере, в Центре и на Востоке Украины местами возможные заморозки 0-3 градуса», - рассказала она.

Заморозки вероятны во время прояснений. Ветер в стране – северно-западный, 5-12 м/с. В западных регионах вероятны даже штормовые порывы ветра.

«В Киеве пятница ожидается облачной, с дождем и низковат температурой воздуха около +12, +13 градусов. Сегодня вечером и ближайшей ночью похолодает до + 7 + 9 градусов. А в ночь на субботу в Киеве похолодает до +3, +4 градусов. Поэтому на окраинах, при прояснении, возможны заморозки 0-3 градуса», - добавила Диденко.