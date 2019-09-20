Политика Конгресс США одобрил выделение $250 млн Украине на закупку вооружения

2019-09-20 11:46 288

Конгресс США одобрил выделение 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Соответствующий пункт был прописан в утвержденном конгрессменами законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября.

В документе говорится, что выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в США 1 октября.

Сенат рассмотрит данный законопроект уже на следующей неделе. По мнению экспертов, сенаторы также одобрят документ, и он в итоге попадет на подпись к американскому лидеру Дональду Трампу.

Напомним, в последних числах августа президент США распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На время ревизии средства были заморожены. Позже власти США заявили, что Киев получит финансирование сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа.