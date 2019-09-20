Политика Суд разрешил следователям ГБР изъять секретные документы в Офисе президента

2019-09-20 20:32 177

Печерский райсуд Киева своим постановлением предоставил разрешение следователем ГБР изъять документы, которые составляют государственную тайну, из Офиса президента. Речь идет о документах касаются прохождения украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Об этом говорится в соответствующем постановлении, размещенном на сайте Единого реестра судебных решений. ГБР обратилось в суд за отказ Офиса добровольно их отдавать.

"Предоставить следователю третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР... временный доступ к вещам, с возможностью изъятия их копий (выемки), которые находятся во владении Офиса Президента Украины, что находится по адресу: г. Киев, ул. Банковая, 11, в том числе к документам с грифом "для служебного пользования" и документов, составляющих государственную тайну, а именно: Указа Президента Украины "О решении СНБО от 12.10.2018 "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовских морях и Керченском проливе" от 12.10.2018 № 320/2018 с визами и приложениями; Указа Президента Украины "О решении СНБО от 26.11.2018 "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению суверенитета и независимости и введении военного состояния в Украине" № 390/2018 от 26.11.2018 с визами и приложениями; Указа Президента Украины № 392/2018 от 26.11.2018 с приложениями; Указа Президента Украины № 393/2018 от 26.11.2018 "О введении военного положения в Украине", - говорится в сообщении.

ГБР расследует законность действий бывшего руководства, а именно отправку 3 кораблей ВМС в оккупированный Россией Керченский пролив 25 ноября 2018 года. Ранее СНБО отказало ГБР в предоставлении копий указанных документов, потому что получено соответствующее разрешение Офиса президента.

В начале сентября суд частично удовлетворил ходатайство и разрешил ГБР провести в Офисе президента на ул. Банковой выемку копий всех документов, которые касаются как проведения операции по проходу кораблей ВМС через Керченский пролив, так и введения военного положения из-за агрессии РФ.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В результате инцидента были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово". К тому же трое раненых во время обстрела русскими украинских моряков перевели в больницу СИЗО "Матросская тишина".