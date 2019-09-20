Украина Рада внесла изменения в закон о военной службе

2019-09-21 07:30 426

 

Народные депутаты во время заседания Верховной Рады Украины в пятницу, 20 сентябя, поддержали проект закона №1227 "О внесении изменений в закон о воинских обязанностях и военной службе".

"За" документ проголосовали 275 парламентариев.

Теперь закон должен рассмотреть профильный комитет парламента.

В пояснительной записке к документу указано:

  • признать военнослужащих, которые самовольно покинули воинскую часть, дезертировали или добровольно сдались в плен, такими, что не входят в численность вооруженных сил;
  • сохранить статус военнослужащих за лицами, которые самовольно покинули в/ч, дезертировали или добровольно сдались в плен, на период уголовного производства в органах досудебного расследования и судах;
  • приостановить выплату таким лицам денежного и выдачу других видов обеспечения, а также обеспечить нераспространение на них соцгарантий для военнослужащих;
  • в случае вынесения оправдательного приговора возобновить им все виды обеспечения и соцгарантии; 
  • применить меры для сохранения летного состава авиации ВСУ; 
  • устранить нарушения и недочеты, выявленные Счетной палатой по результатам аудита использования бюджетных средств на подготовку кадров для ВСУ; 
  • совершить проверку на наличие ведомостей о привлечении призывников к криминальной ответственности, обеспечить призывные комиссии объективными данным о призывниках и уменьшить случаи уклонения граждан от призыва на срочную военную службу.
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