Украина Рада внесла изменения в закон о военной службе

2019-09-21 07:30 426

Народные депутаты во время заседания Верховной Рады Украины в пятницу, 20 сентябя, поддержали проект закона №1227 "О внесении изменений в закон о воинских обязанностях и военной службе".

"За" документ проголосовали 275 парламентариев.

Теперь закон должен рассмотреть профильный комитет парламента.

В пояснительной записке к документу указано: