Украина В Раде приняли «Закон о защите прав потребителей»: что изменится

2019-09-21 08:30 300

 

Верховная Рада Украины на заседании приняла законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг». «За» соответствующее решение проголосовало 309 депутатов. Рассказываем о главных пунктах законопроекта.

 В пояснительной записке указывается, что в законопроекте отдельно прописаны такие нормы:

 
  • Установление полномочий государственных органов по защите прав потребителей финансовых услуг и определения принципов защиты прав потребителей финансовых услуг;
  • Введение ответственности финансовых учреждений за нарушение прав потребителей финансовых услуг;
  • Изменения в Закон Украины «О потребительском кредитовании», которыми предусматривается расширить понятие общих расходов по потребительскому кредиту путем включения в него всех расходов потребителя, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц. В связи с этим предлагается в Приложении 1 к Закону внести изменения в раздел 4 по ориентировочной стоимости кредита для потребителя;
  • Введение одинаковых правил для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы финансовых услуг и предоставление информации о них.

Как отмечается, данный законопроект имеет целью обеспечение роста уровня доверия потребителей к финансовому рынку, улучшение инвестиционного климата в стране и привлечение денежных средств населения в финансовый рынок.

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