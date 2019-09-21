Политика Генштаб работает над разведением сил - Загороднюк

2019-09-22 13:30 345

Министр обороны рассказал, что разведение сил на Донбассе будет проходить участками, с наблюдением за тем, чтобы это делали обе стороны.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины работает над планом разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода в субботу, 21 сентября.

"План разведения создается сейчас. Сейчас Генштаб над этим работает. Конечно, он будет представлен, конечно, он будет учитывать все риски", - сказал Загороднюк.

Он также подчеркнул, что разведение сил и средств на Донбассе не будет проходить одновременно везде: "Это будет участками. Будет надзор над тем, чтобы это происходило с обеих сторон".

Министр обороны заверил, что на каждом из участков "будет идти подготовка, будут идти объяснения, будут идти проработки всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее".

Загороднюк также заявил, что разведение сил и средств на Донбассе - это не отступление: "Это не отступление - это разведение".

"Конечно, должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. И мы говорили с военными, с Генеральным штабом и так далее - никто не будет делать это без подготовки… Конечно, мы будем следить, чтобы та сторона это тоже делала", - отметил он.

Напомним, что ранее Россия в Минске блокировала разведение сил в Золотом и Петровском.

Позже министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что формулу Штайнмайера на переговорах в Минске не подписали по "техническому недоразумению".