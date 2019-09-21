Политика Совсем скоро: Украину накроет самая мощная в году магнитная буря

2019-09-22 12:00 903

Весь сентябрь геомагнитная обстановка будет спокойной, однако в конце месяца Украину накроют очень мощные магнитные бури.

Их уровень достигнет G2, чего в 2019 году не случалось.

Итак, зависимым от метеорологических условий людям необходимо приготовиться к тому, что 27 и 28 сентября их состояние может ухудшиться. Именно на эти числа прогнозируется мощная магнитная буря.

29 числа магнитные возмущения немного утихнут, но останутся интенсивными (G1).

Как уберечь себя от проблем в связи с магнитной бурей?

За несколько дней до пика магнитной бури медики советуют систематизировать режим бодрствования и сна, следить за тем, чтобы пища была не тяжелой для ЖКТ.

Во время магнитной бури старайтесь не перегружать организм ни едой, ни физическими нагрузками, старайтесь гулять на свежем воздухе и пить много воды.