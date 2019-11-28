Политика У Гончарука придумали, как сэкономить 2 млрд грн на переписи населения

2019-11-28 13:45 162

В Украине на перепись населения потратят на 2 млрд грн меньше, чем планировали. Стоит отметить, что до этого из госбюджета выделили 3,4 млрд грн, а сейчас стоимость опустилась до 1,4 млрд грн.

Как заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, правительство не будет пока привлекать 100 тыс. интервьюеров, которые с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев.

"Перепись — это важное мероприятие. Вот только нас не покидало ощущение, что в таком формате это непозволительная роскошь для Украины", - написал Дмитрий Дубилет.

Правительство планирует провести электронную перепись населения, благодаря чему удастся узнать о том, сколько людей живет в каждом населенном пункте. Для этого специалисты будут собирать анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении; данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионерах (Пенсионный фонд); данные соцопросов о количестве сим-карт на одного украинца.

"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос", - написал Дмитрий Дубилет.

Результаты исследования планируют обнародовать уже к концу этого года.