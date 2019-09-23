Политика У Зеленского впервые заговорили о федерализации, завершении войны и особом статусе Донбасса

2019-09-23 12:15 1572

Помощник президента Андрей Ермак заявил, что официальный Киев стремится к завершению войны, однако ни при каких условиях не пойдет на потерю территорий. Новая власть не допускает даже мыслей о федерализации.

"Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", - заявил изданию Левый берег

Кроме того, чиновник отметил, что Минские соглашения в таком виде, как они были подписаны, он бы не подписывал.

"Я понимаю, что сейчас легче всего критиковать, и что альтернативы им не появилось. Но мы собрали большое количество экспертов и, базируясь на том, что уже существует, выработали свою позицию", - сказал он.

Помощник Зеленского указал, что формула Штайнмайера предполагает, что в 20:00 в день местных выборов в ОРДЛО вступает в силу закон, регулирующий особый статус этих территорий. Сначала на временной основе, и только после того, как миссия наблюдателей ОБСЕ выносит свой вердикт, что выборы состоялись и прошли в соответствии со всеми международными нормами и законодательством Украины, этот закон вступает в силу на постоянной основе.

"Ничего больше. Все иные вопросы будут урегулированы другими законами, которые будут вынесены на голосование в Верховную Раду с соблюдением всех необходимых процедур и естественно с возможностью публичного общественного обсуждения", - пояснил он.

Ермак также заявил, что "особый статус "ЛДНР" не является предметом переговоров ни в Минске, ни в нормандском формате, даже не обсуждается".