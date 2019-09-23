Политика В МИДе объяснили "формулу Штайнмайера"

2019-09-23 17:30 369

 

Документ под названием "формула Штайнмайера" действительно существует и он должен помочь установить мир на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью Громадському.

Глава МИДа подчеркнул, что это не просто формула, а документ, подписанный двумя министрами иностранных дел - Германии и Франции.

"Чтобы избежать разночтения этой формулы, внешнеполитические советники глав государств 2 сентября согласовали текст, который фактически и является четко записанной формулой, и все четыре стороны на это согласились... Что произошло после заседания 2 сентября? Нормандская четверка передала Трехсторонней контактной группе этот текст для того, чтобы ТКГ рассмотрела и согласовала всеми участниками этой группы и причастными к ней. Письменно сообщили нормандской четверке, что предложенный текст подходит для всех, и тогда мы двигаемся", - заявил Пристайко.

Вместе с тем он аннонсировал встречу Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, на которой обсудят текст формулы Штайнмайера.

"В этой короткой формуле, которую все очень широко интерпретируют, речь идет об одном - что в день проведения выборов Закон об особом статусе будет применен временно, а в момент, когда ОБСЕ скажет, что выборы прошли честно, прозрачно, в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ, этот статус приобретет постоянный характер. Вот и все, больше ничего нет, никаких идей", - рассказал Пристайко.

Он также заверил, что в документе не содержатся упоминания о контроле Украины над временно оккупированными территориями и об амнистии для участников незаконных вооруженных формирований.

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