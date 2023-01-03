ВОЙНА В Украине В ВСУ объяснили, возможно ли создание в Украине "купола" из ПВО

2023-01-03 22:00

 

Создание "купола", который закроет всю территорию страны в ближайшей перспективе невозможно, считает Юрий Игнат.

Украина в ближайшие годы не имеет возможности создать так называемый "купол" над всей своей территорией. Это трудная задача как физически, так и финансово. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона новостей во вторник, 3 января.

"В ближайшие годы мы не создадим ни одного "купола" над всей территорией Украины. Это невозможно физически, потому что системы ПВО расставить по такой протяженности наших границ и перекрыть стратегически важные объекты внутри государства просто невозможно. Это действительно должно быть огромное количество техники, это чрезвычайно дорого, на это нужны большой финансовый и человеческий ресурс", - объяснил он.

Военный отметил, что система ПВО в других странах мира, например в США, явлется по сути "перекрытием определенных направлений, определенных объектов".

"Другую же часть противовоздушной обороны государства выполняют истребители — многоцелевые самолеты которые являются частью противовоздушной обороны. Самолеты, которые могут быстро взлететь с аэродромов, выдвинуться и прибыть в район, где нужно перехватить крылатую ракету, дрон или самолет, они действуют оперативно и максимально эффективно", - отметил спикер ВС ВСУ.

По его словам, для быстрой и эффективной защиты воздушного пространства Украине необходимы современные самолеты, которые имеют новейшие радары, ракеты, прицельно-навигационные комплексы.

"Ну то есть давайте говорить прямо, самолеты, которые мы хотим получить, самый первый кандидат - это F-16 определенной модификации, который мог бы выполнять задачи в воздухе, в частности, перекрытие воздушного пространства", - добавил Игнат.

Напомним, Игнат также заявил, что российские войска могут совершить очередной обстрел Украины перед Рождеством 7 января, однако украинские военные ожидают атак и готовятся к ним

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