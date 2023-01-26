ВОЙНА В Украине На рф перед ракетной атакой запускали дроны: в ВСУ объяснили зачем

2023-01-26 17:30

В частности, ночью сбитие дронов зафиксировано в части Кировоградской и Черкасской областей.

В ночь на 26 января, перед массовой ракетной атакой, оккупанты выпустили по Украине беспилотники Shahed. Дешевле ракет дроны россияне используют, чтобы истощить украинскую систему ПВО.

Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель координационного прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, сбитие дронов-камикадзе зафиксировано в части Кировоградской и Черкасской областей. оккупанты пытались атаковать объекты критической, энергетической или военной инфраструктуры.

"Во-первых, разветвленное количество целей, которое одновременно направляется по разным регионам. Во-вторых, запускание волнами для того, чтобы определить, где именно работает объект ПВО. Именно поэтому мы акцентируем постоянное внимание на то, что нельзя извещать" ой, ура, уже сбили". В тот момент, когда вы извещаете, что, например, в Винницкой области сработала ПВО, в Черкасской, Кировоградской — это уже ориентирует врага. Не надо такого делать во время воздушной тревоги", рассказала Наталья Гуменюк.

АТАКИ ДРОНАМИ И РАКЕТАМИ 26 ЯНВАРЯ

В ночь на 26 января оккупанты возобновили атаки по Украине Shahed-136/131. Украинские военнослужащие ликвидировали 24 дрона-камикадзе. В частности, в Днепропетровской области.

В частности, во вражеский удар беспилотниками попал Киев. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

Уже с утра в Украине объявили масштабную "тревогу" из-за запусков ракет. По состоянию на 07:47 "покраснели" все регионы, кроме западных. В 08:12 – тревогу начали объявлять и там.

В некоторых регионах сработало ПВО. Впрочем, есть попадания. В частности, в Одесской области и нескольких других регионах произошли "прилеты" – повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры.