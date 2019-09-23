Политика Украина не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ

2019-09-23 20:30 96

 

Украинская делегация отказалась участвовать в сессии в ответ на возвращение делегации от России в ПАСЕ.

Делегация Верховной Рады решила не подавать полномочия на утверждение во время осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоиться с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Украина приняла такое решение в ответ на возвращение РФ в сессионный зал Ассамблеи без выполнения требований ее резолюций. Об этом сказано в заявлении украинской делегации в ПАСЕ, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины в понедельник, 23 сентября.

"Делегация Верховной Рады Украины в ПАСЕ… присоединяется к заявлениям делегаций государств-партнеров Украины, сообщивших о своем неучастии в торжествах по случаю 70-летия СЕ из-за безусловного возвращения делегации РФ в ПАСЕ. Учитывая то, что значительная часть территории нашего государства остается оккупированной, а вооруженная агрессия РФ не прекращается, считаем невозможным участие украинской делегации в торжествах по случаю празднования 70-летия Совета Европы и считаем такое празднование несвоевременным", - сказано в заявлении.

"Делегация заявляет об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - отмечается в заявлении.

В течение этой части сессии делегация Верховной Рады в ПАСЕ намерена проводить консультации с партнерами по Ассамблее для поиска "совместных подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе".

При этом украинская делегация призвала ПАСЕ подтвердить обязательность всех решений и требований, изложенных в резолюциях Ассамблеи по осуждению агрессии РФ против Украины, и о ситуации с правами человека на оккупированной Россией территории Украины, которые были приняты ПАСЕ во время неучастия России в работе СЕ в последние годы. Также делегация обращается к другим делегациям государств-членов СЕ с призывом провести расширенные консультации по разработке эффективных механизмов ответственности государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права.

"Делегация обращается к Франции, председательствующей в Комитете министров СЕ, с предложением инициировать консультации с участием президента Французской республики Эмануэля Макрона и всех заинтересованных сторон для широкого обсуждения путей возвращения доверия к СЕ и институционального, а также морального кризиса СЕ, возникшего в результате добровольного и безосновательного отказа Комитета министров и Ассамблеи настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов СЕ", - говорится в заявлении.

Напомним, в конце июня ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

В ответ на это делегация Украины покинула сессию ассамблеи, а Верховная Рада отменила приглашение для наблюдателей на выборах от ПАСЕ.

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