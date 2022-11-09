ВОЙНА В Украине ВСУ отправили на "концерт Кобзона" еще почти 800 оккупантов: новые потери роССиян

2022-11-09 16:30

 

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали почти 78 тысяч российских оккупантов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

В сообщении сказано, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 ноября ориентировочно составляют около 77 тыс. 950 (+780 за минувшие сутки) человек.

Кроме того, уничтожено вражеских танков ‒ 2 тыс. 801 (+15 за минувшие сутки) единиц, боевых бронированных машин ‒ 5 тыс. 666 (+12), артиллерийских систем – 1 тыс. 802 (+11).

Также уничтожено 393 (+2) единиц РСЗО, 205 (+2) средств ПВО, 278 (+0) самолетов, 260 вертолетов, 1483 (+7) БПЛА оперативно-тактического уровня, 399 крылатых ракет, 16 кораблей, 4 тыс. 227 (+11) единиц автомобильной техники и автоцистерн и 159 единиц спецтехники.

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Ситуация на фронте - последние данные

Оперативное командование "Юг" в ночь на 9 ноября сообщило, что за сутки на юге украинские военнослужащие ликвидировали 55 российских оккупантов и уничтожили склады боеприпасов армии РФ. При этом россияне четыре раза атаковали позиции Вооруженных сил Украины армейской авиацией.

Кроме того, авиация Сил обороны Украины в течение прошедших суток нанесли по врагу 18 ударов. Под поражение попали четыре взводные опорные пункты, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны противника.

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