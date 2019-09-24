Украина В Украине стартовали стратегические военные учения "Казацкая воля-2019"

2019-09-24 14:43 303

Сегодня в Украине стартовали стратегические командно-штабные учения Казацкая воля-2019.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, комплекс мероприятий учений продлится на всей территории страны.

"Главной целью учений Казацкая воля - 2019 является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах осуществлять управление войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

К учениям будут привлекаться структурные подразделения Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, другие органы военного управления оперативно-стратегического и оперативного уровней и органы управления других военных формирований и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что на Львовщине стартовали учения Rapid Trident-2019. В учениях принимают участие около 3500 военных из Украины и 13 стран-участниц НАТО. Маневры продлятся две недели.

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Украина

В Украине стартовали стратегические военные учения "Казацкая воля-2019" 2019-09-24 14:43 303
В СНБО озвучили решение по санкциям против телеканалов NewsOne и 112 2019-09-24 14:12 690
фото Біля Львова будують на 30 гектарах парк Древній Звенигород 2019-09-24 14:07 315
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