Политика В Кабмине заявили, что деньги от продажи земли будут идти мимо госбюджета

2019-09-25 09:12 114

В случае введения рынка земли, деньги от ее продажи будут идти не в госбюджет, а на поддержку местных громад. 

"Не вся государственная земля будет продана, это будет и частная... Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда. Если половина этой земли государственная, а половина частная - это миллиард", -  заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью Hromadske.

Министр экономики рассчитывает, что в следующем году будут проданы 5% земли. По его словам , громады при этом сами будут решать, продавать ли землю, или использовать ее для своих нужд.

Также чиновник считает реальным прогноз Кабмина о получении государством более 1 миллиарда долларов от продажи земли в 2020 году, но эти деньги должны быть направлены на финансирование местных громад.

Правительство рассчитывает, что земля будет стоить дороже тысячи долларов за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег. Во избежание коррупционных схем, земля будет продаваться через платформу Prozorro, либо другую специальную торговую площадку.

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