Политика Зеленский ожидает результатов о сроках прекращения войны от нормандской встречи

2019-09-24 17:30 183

 

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате результатов по конкретным срокам прекращения войны на востоке Украины и возвращения территорий государства. Об этом он заявил во время встречи с представителями украинской общины в США.

“Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать”, — сказал Глава государства.

Также Зеленский выразил надежду, что встреча в нормандской формате состоится в ближайшее время. Президент ожидает, что она будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах.

Как сообщал УНН, встреча в “нормандском формате” на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России должна была состояться во вторник, 17 сентября, но Российская Федерация по техническим причинам не смогла принять в ней участие.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Макрон рассказал, когда состоится встреча в Нормандском формате

2019-09-24 19:00 54

О чем Зеленский будет неофициально говорить с Трампом 25 сентября

2019-09-24 15:46 738

Стало известно, чего Зеленский ожидает от встречи с президентом США Трампом

2019-09-24 13:45 384

Владимир Зеленский ветировал закон об импичменте Президента

2019-09-24 11:43 531

Еще новости в разделе "Политика"

Макрон рассказал, когда состоится встреча в Нормандском формате

2019-09-24 19:00 54

Возможен ли полный переход Украины на контрактную армию. Министр обороны назвал реальные сроки

2019-09-24 18:00 147

Зеленский ожидает результатов о сроках прекращения войны от нормандской встречи

2019-09-24 17:30 183

В Суде ЕС заявили, что санкции против бывшего непрезидента Януковича и его сына остались в силе

2019-09-24 16:05 300
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Макрон рассказал, когда состоится встреча в Нормандском формате 2019-09-24 19:00 54
Возможен ли полный переход Украины на контрактную армию. Министр обороны назвал реальные сроки 2019-09-24 18:00 147
Зеленский ожидает результатов о сроках прекращения войны от нормандской встречи 2019-09-24 17:30 183
В Суде ЕС заявили, что санкции против бывшего непрезидента Януковича и его сына остались в силе 2019-09-24 16:05 300

Лента

19:00 Макрон рассказал, когда состоится встреча в Нормандском формате
18:50 Покраска металлических стеллажей: преимущества покрытия и особенности процесса
18:30 Зинченко среди лучших: украинский игрок вошел в ТОП-100 футболистов АПЛ
18:00 Возможен ли полный переход Украины на контрактную армию. Министр обороны назвал реальные сроки
17:30 Зеленский ожидает результатов о сроках прекращения войны от нормандской встречи
фото 16:30 Мелания Трамп заворожила образом во время вечернего выхода
16:05 В Суде ЕС заявили, что санкции против бывшего непрезидента Януковича и его сына остались в силе
15:46 О чем Зеленский будет неофициально говорить с Трампом 25 сентября
15:15 Что происходит с долларом и евро - НБУ снова опустил курсы основных валют
14:43 В Украине стартовали стратегические военные учения "Казацкая воля-2019"