Политика Трамп ждет "больше честности" от Зеленского и Украины

2019-09-24 20:00 267

Трамп надеется, что при Зеленском в Украине снизится уровень коррупции

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон увидит от Украины "больше честности" при президенте Владимире Зеленском. Об этом он заявил в Нью-Йорке, передает Reuters.

Сообщается, что Трамп в комментарии журналистам в Нью-Йорке поделился подробностями телефонных переговоров. В частности, изначально он заявлял, что США не выделят 250 млн долларов на военную помощь.

"Мы хотим честности от страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честная. Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?", - ответил Трамп журналистам.