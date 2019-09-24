Политика Трамп ждет "больше честности" от Зеленского и Украины

2019-09-24 20:00 267

 

Трамп надеется, что при Зеленском в Украине снизится уровень коррупции

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон увидит от Украины "больше честности" при президенте Владимире Зеленском. Об этом он заявил в Нью-Йорке, передает Reuters.

Сообщается, что Трамп в комментарии журналистам в Нью-Йорке поделился подробностями телефонных переговоров. В частности, изначально он заявлял, что США не выделят 250 млн долларов на военную помощь.

"Мы хотим честности от страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честная. Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?", - ответил Трамп журналистам.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Мелания Трамп заворожила образом во время вечернего выхода

2019-09-24 16:30 627

О чем Зеленский будет неофициально говорить с Трампом 25 сентября

2019-09-24 15:46 861

Стало известно, чего Зеленский ожидает от встречи с президентом США Трампом

2019-09-24 13:45 489

Владимир Зеленский ветировал закон об импичменте Президента

2019-09-24 11:43 627

Еще новости в разделе "Политика"

Волкер: РФ не выполняет свои обязательства в рамках минских соглашений

2019-09-24 21:30 195

Трамп ждет "больше честности" от Зеленского и Украины

2019-09-24 20:00 267

Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживают в Крыму и РФ

2019-09-24 19:30 336

Макрон рассказал, когда состоится встреча в Нормандском формате

2019-09-24 19:00 399
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Волкер: РФ не выполняет свои обязательства в рамках минских соглашений 2019-09-24 21:30 195
Трамп ждет "больше честности" от Зеленского и Украины 2019-09-24 20:00 267
Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживают в Крыму и РФ 2019-09-24 19:30 336
Макрон рассказал, когда состоится встреча в Нормандском формате 2019-09-24 19:00 399

Лента

22:00 Миссия МВФ в Украине оценила проект бюджета-2020
21:30 Волкер: РФ не выполняет свои обязательства в рамках минских соглашений
21:00 Суд вынес приговор пенсионеру, расстрелявшему соседей из-за громкой музыки
20:30 Врачи рекомендуют отказаться от использования йода и зелёнки
20:26 КАК УСТАНОВИТЬ ИНСТАЛЛЯЦИЮ «GEBERIT» ДЛЯ УНИТАЗА?
20:20 «КРАНКОМПЛЕКТ»: ТРАВЕРСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ С ДОСТАВКОЙ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ
20:00 Трамп ждет "больше честности" от Зеленского и Украины
19:30 Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживают в Крыму и РФ
19:00 Макрон рассказал, когда состоится встреча в Нормандском формате
18:50 Покраска металлических стеллажей: преимущества покрытия и особенности процесса