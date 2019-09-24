Мир Врачи рекомендуют отказаться от использования йода и зелёнки

2019-09-24 20:30 330

Обычный спиртовой йод для обработки ран уже устарел, считают медики.

Йод и зелёнка могут вызывать ожоги, поэтому их следует использовать только для обработки мелких ссадин или кожи вокруг раны. Иначе есть риск повредить слизистые или мягкие ткани.

Врачи отмечают, что зелёнка «гуманнее» йода, хотя и менее эффективна против агрессивной флоры.

Вместо спиртовых средств рекомендуется пользоваться обеззараживающими водными растворами. Сейчас есть средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, — это его водные растворы, например, бетадин, повидон-йод, йодопирон. Водный раствор менее агрессивен, при этом он максимально обеззараживает рану, подчёркивают эксперты.

К тому же йод иногда вызывает аллергию и противопоказан людям с заболевания щитовидной железы.

Тем не менее, указывают врачи, йод и зелёнка предпочтительнее, чем просто обработка раны перекисью водорода, так как действуют более эффективно.

Эксперты напоминают, что йод в виде свободного вещества токсичен. Вызывает поражение почек и сердечно-сосудистой системы. При попадании внутрь появляется общая слабость, головная боль, повышение температуры, рвота, понос, боли в сердце и учащение пульса. Через два дня появляются почечная недостаточность и миокардит, без лечения летальный исход неизбежен.



