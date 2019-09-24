Политика В СНБО озвучили решение по сокращению расходов на армию и нацбезопасность

2019-09-25 13:15 210

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк убежден, что после окончания войны Украина не сократит расходы на армию и безопасность.

"Даже после окончания войны мы не будем тратить меньше на армию и безопасность", - заявил в интервью испанской газете El Pais, текст которого размещен на сайте СНБО Украины.

По словам секретаря СНБО, Украина должна создать мощную армию, полностью переоснастить и модернизировать ее, а также реформировать ключевые органы сектора безопасности и обороны, в противном случае "это дорого нам будет стоить".

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк также однозначно дал понять, что ведомство не планирует сокращать состав Вооруженных сил Украины.