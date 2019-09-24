Украина фото Біля Львова будують на 30 гектарах парк Древній Звенигород

2019-09-24 14:07 315

У 25 –ти кілометрах від Львова мешканці села Звенигород Пустомитівського району взялися за здійснення амбітного проекту «Древній Звенигород:брендинг і промоція княжої столиці». Саме на цих історичних землях сьогодні творять 3D- реконструкцію древньої княжої столиці ХІ-ХІІІ століття Звенигород.

Тут, у селі, кожний школяр достеменно знає і пишається древнім своїм містом. Звенигород був важливим стратегічним пунктом нашої державності на Прикарпатті. Згадка про нього датується 1086 роком. Археологи, починаючи з 1950-80 років, мали можливість, завдяки унікальним грунтам відкопати і дослідити добре збережені дерев»яні рештки забудови міста.У ці роки відомий історик, львівський професор Ігор Свєшніков разом зі своїми студентами відкрив мощені деревом вулиці, відкопав чимало древніх артифактів.

Своїм розквітом місто завдячує перебуванню на престолі Володимирка Володаревича( 1124 -1141 роки), вважають, що його син Ярослав Осмомисл народився у Звенигороді.

Відтак, на території пам’ятки археології національного значення, розпочалося створення великого історико-культурного парку площею 30 га. Його облаштують за гроші Європейського Союзу, і коштуватиме це 12 млн грн. Нинішню центральну площу села озеленять, підсвітять і перетворять на велику відпочинкову зону. А на території давнього городища створять мережу доріжок. Минуле в майбутньому парку оживе за допомогою сучасних технологій, зокрема 3D-реконструкцій княжої столиці. Парк поєднає в собі відпочинкову, культурну, наукову, музейну та освітню функції.

Лариса Марчук.