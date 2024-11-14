Политика Украина может создать ядерную бомбу за несколько месяцев, если США сократят помощь, - The Times

2024-11-14 17:37



Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев. Это может произойти, если новоизбранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву.

Об этом сообщает The Times.

В аналитической записке, подготовленной для Министерства обороны Украины, говорится, что Украина сможет быстро создать базовое устройство из плутония по технологии, подобной бомбе "Fat Man", сброшенной на Нагасаки в 1945 году.

"Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей и 80 лет спустя", - говорится в документе.

Издание объяснило, что, не имея времени на строительство и запуск больших мощностей, необходимых для обогащения урана, в военное время Украине пришлось бы полагаться на использование плутония, добытого из отработанных топливных стержней, вывезенных из украинских ядерных реакторов.

В то же время следует отметить, что Украина все еще контролирует девять действующих реакторов и имеет значительный ядерный опыт, несмотря на то, что в 1996 году она отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире.

"Вес плутония, имеющегося в Украине, может быть оценен в семь тонн... Значительный арсенал ядерного оружия потребовал бы гораздо меньше материала... Количество материала достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн", - говорится в отчете.

Авторы документа подытожили, что такая бомба имела бы примерно десятую часть мощности "Fat Man".

Однако автор доклада Алексей Ежак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований Украины, правительственного научно-исследовательского центра, являющегося консультативно-совещательным органом при президенте и Совете национальной безопасности и обороны Украины, отметил, что даже этого было бы достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сконцентрированы военные, промышленные или логистические объекты.

Хотя, важно отметить, что точная мощность ядерного удара была бы непредсказуемой, поскольку для него использовались бы разные изотопы плутония.

Напомним, что в прошлом месяце президент Зеленский заявил, что сказал Трампу, что Украине понадобится ядерное оружие, чтобы обеспечить безопасность его страны, если ей не дадут вступить в НАТО, как того требует президент Путин.

Позже Зеленский заявил, что имел в виду отсутствие альтернативных гарантий безопасности, а украинские официальные лица с тех пор отрицают, что Киев рассматривает возможность ядерного перевооружения.